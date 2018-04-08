رئاسة الحرمين تكشف حقيقة حسابات الأئمة بمواقع التواصل الاجتماعي

أكّدت رئاسة شؤون الحرمين السعودية، عدم وجود أي حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحسابات الموجودة بأسمائهم “وهمية”.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، إن “عدم وجود حسابات لأئمة الحرمين يعود لما للحرمين الشريفين من مكانة عظيمة ولما لأصحاب الفضيلة الأئمة من منزلة كريمة”، بحسب ما نشر على موقع “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي”.

وأضاف المنصوري أن “بعض هذه المواقع تعمد إلى التشويش والإثارة والبلبلة وتعج بإثارة موضوعات جدلية تخضع لتأويلات متباينة لها تأثيرات سلبية على وحدة الأمة واجتماعها على الكتاب والسنة”.

وأضاف المنصوري أنه “وتحقيقًا للمصلحة العامة وحفاظًا على شرف الإمامة وعلى مكانة الأئمة في نفوس المسلمين جميعًا، فإن الرئاسة تؤكّد أنه لا توجد أي حسابات لأصحاب الفضيلة الأئمة، وما يوجد من حسابات فهي وهمية غير رسمية لا تمثل أصحاب الفضيلة الأئمة”.