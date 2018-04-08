إعجاب الداعية السعودي عائض القرني بـ “غمازات فتاة” يثير السخرية

تسبب تفاعل الداعية السعودي المعروف، عائض القرني، يوم الأحد، مع أحد المغردين السعوديين في موقع “تويتر” وإبداء إعجابه بصورة لفتاة نشرها على حسابه في سيل من ردود الفعل المستغربة من تصرف القرني.

وكان أحد المغردين السعوديين ويدعى حمود بدر قد تفاعل مع الوسم “#اليوم_العالمي_للغمازات”، الذي تسابق فيه مغردون من مختلف الدول لنشر صور وفيديوهات وتعليقات عن أصحاب الغمازات في الوجه، وقام بنشر صورة لفتاة مبتسمة وقد ظهرت “غمازة” على أحد خدودها.

وتفاجأ المغرد السعودي بتفاعل الداعية عائض القرني مع الصورة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” وتسجيله إعجابًا بالصورة، وتفاجأ به أيضًا متابعو القرني الذين يقارب عددهم الـ 20 مليون متابع من مختلف دول العالم.

ويقول مغردون تفاعلوا مع التعليقات التي انهالت على صاحب الحساب بعد تفاعل القرني معه، إن الداعية قد يكون أبدى إعجابه بالصورة من دون قصد وقد لايكون هو من يدير الحساب، وإنما فريق متخصص أخطأ التقدير.

واختار فريق آخر التعليقات الساخرة والطريفة على إعجاب القرني بالصورة، بمن فيهم صاحب الحساب ذاته الذي اختار الردود الطريفة والساخرة على المعلقين في حسابه.

ويعد القرني واحدًا من أشهر الدعاة في السعودية والعالم العربي والإسلامي، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف، إضافة لكونه مؤلف عدة كتب وشاعرًا وصاحب ظهور مستمر على وسائل الإعلام، بجانب تفاعله مع عشرات الملايين لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.