مدينة الظهران السعودية تتهيأ للقمة العربية (فيديو وصور)

تتهيأ مدينة “الظهران” السعودية باللمسات التحضيرية الأخيرة قبيل انعقاد اجتماع القمة العربية، على مستوى الزعماء، في المنطقة الواقعة بشرق المملكة.

وبث ناشطون سعوديون صورًا من الاستعدادات، تشمل تهيئة وتشجير الطرق وإغلاق بعضها؛ استعدادًا للقمة.

وتُعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، في 15 نيسان/ أبريل الحالي، بحيث من المقرر أن يصل قادة الدول العربية المشاركة في القمة العربية يوم 14 نيسان/ أبريل، وسيكون في استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وسفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الضيف.

#القاعة_الكبرى الُتحفة المبهرة ، وأحد المعالم الرئيسية في مركز الملك عبدالعزيز للإثراء المعرفي #إثراء ستحتضن #القمة_العربية الأسبوع المقبل pic.twitter.com/koXcqavPFj — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 8, 2018

بدء التجهيزات في القاعة الرئيسية بمركز الملك عبدالعزيز للإثراء المعرفي #إثراء بـ #الظهران لاستضافة #القمة_العربية في 15 أبريل القادم pic.twitter.com/KwNtu2Wvxu — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 8, 2018

فيما يستقبل قادة الدول العربية، الذين سيصلون خارج الأوقات المحددة، الوزير المكلف بالاستقبال وسفير خادم الحرمين الشريفين في الدولة.

ويعتقد الكثير من المراقبين أن ملف أزمة قطر لن يكون مطروحًا على جدول أعمال القمة، التي سترفع شعار “تطوير العمل العربي المشترك”.

وتأتي القمة العربية في المملكة العربية السعودية، في وقت تضغط فيه عدد من الملفات العربية الشائكة والساخنة أبرزها ملفات” فلسطين وسورية واليمن وإيران وليبيا”، حيث من المتوقع أن تكون هذه الملفات حاضرة وبقوة في القمة التاسعة والعشرين للزعماء العرب.