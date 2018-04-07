بالصور.. ولي العهد السعودي يزور رئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب و الابن

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية.
وقد أقيمت مأدبة غداء احتفاءً بزيارة ولي العهد السعودي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
سمو #ولي_العهد يزور رئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر.https://t.co/2GQnWk0NcT#ولي_العهد_في_هيوستن #CrownPrinceinHOUSTON#واس pic.twitter.com/OtntLqdlXu
— واس (@spagov) April 7, 2018
وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.