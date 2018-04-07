بالصور.. ولي العهد السعودي يزور رئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب و الابن

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية.

وقد أقيمت مأدبة غداء احتفاءً بزيارة ولي العهد السعودي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.