إيران تطلب من السعودية زيادة حصتها في الحج

أعلنت منظمة الحج والزيارة في إيران، اليوم السبت، أنها تقدمت بطلب إلى المملكة العربية السعودية، من أجل زيادة حصتها في الحج، خلال الموسم المقبل.

وقال ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المنظمة قاضي عسكر لوكالة أنباء “فارس نيوز”، إن “منظمة الحج والزيارة الإيرانية تقدمت بطلب إلى وزارة الحج السعودية بتخصيص 5 آلاف مقعد إضافي لإيران”، مضيفًا إن “بلاده تنظر الرد من الجانب السعودي”.

وأوضح عسكر أن “إيران سوف ترسل هذا العام 82 ألف حاج بالإضافة إلى ثلاثة آلاف من الأشخاص العاملين في بعثات الحج والكوادر الخدمية والطبية، وبالتالي سيكون عدد الزائرين إلى السعودية حوالي 85 ألف”.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 من مارس/آذار 2017 إلى إتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة، كما وافقت السعودية على رفع حصة إيران من الحج من 60 ألف إلى 85 ألف حاج في الموسم الماضي.