بالفيديو والصور.. وداع مؤثر لأكبر لاعب سعودي في بطولة البلوت بعد خسارة مفاجئة‎

ودع مشاركون في بطولة لعبة البلوت المقامة حالياً في السعودية، مساء يوم الجمعة، أكبر لاعب مشارك في البطولة وهو في العقد الثامن من عمره بعد خسارة مفاجئة في الجولة الثالثة أنهت مشاركته التي جذبت أضواء الإعلام ومتابعي البطولة.

وأظهرت صور من داخل القاعة التي يقام فيها جزء من المنافسات، كايد المحيني المعروف بـ “أبو صالح” وقد خسر الجولة الثالثة من البطولة بعد أن تجاوز منافسات الجولتين الماضيتين الأولى والثانية اللتان أقيمتا يومي الأربعاء والخميس.

ونشر اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية المشرف على البطولة، صوراً مؤثرة لأبو صالح بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة ويظهر فيها أحد حكام البطولة يقبل رأس أكبر متسابق بعد خسارته المفاجئة.

وكتب المشرف على الحساب معلقاً على الصور “‏أحد حكام #بطولة_البلوت يقبل رأس العم كايد المحيني (أبو صالح) أكبر المشاركين في البطولة بعد خسارته في منافسات اليوم الثالث وخروجه من البطولة”.

أحد حكام #بطولة_البلوت يقبل رأس العم كايد المحيني (أبو صالح) أكبر المشاركين في البطولة بعد خسارته في منافسات اليوم الثالث وخروجه من البطولة. pic.twitter.com/ubV2WKPayf — اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية (@SAFEISKSA) April 6, 2018

وقال ابن المتسابق الكهل، صالح المحيني الذي يشارك في البطولة أيضاً بجانب والده كايد في تعليق على خروجه “‏خبر غير سار لمحبي لعبة البلوت ،، خسارة #اسطورة_البلوت_كايد_المحيني اكبر لاعب في البطولة ٨٥ سنه الله يعطية طولة العمر .. حيوشكم كايد هذا الموسم ،، وكل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الي ادخل البهجة على قلوب محبي اللعبه وعلى رأسهم والدي #بطولة_البلوت”.

خبر غير سار لمحبي لعبة البلوت ،، خسارة #اسطورة_البلوت_كايد_المحيني اكبر لاعب في البطولة ٨٥ سنه الله يعطية طولة العمر .. حيوشكم كايد هذا الموسم ،، وكل الشكر لمعالي المستشار @Turki_alalshikhالي ادخل البهجة على قلوب محبي اللعبه وعلى رأسهم والدي @gsaksa #بطولة_البلوت pic.twitter.com/m0nC4OwsXh — صالح المحيني (@saleh2020k) April 6, 2018

وجذب أبو صالح، الأنظار إليه منذ ظهوره في البطولة بجانب نحو 12 ألف مشارك آخرين عكسوا الشعبية والجماهيرية التي تتمتع بها لعبة البلوت في المملكة رغم فتاوى التحريم التي تشبهها بالقمار.

كايد المحيني "أبو صالح" أكبر لاعبي البلوت pic.twitter.com/GcyPdCc4j0 — مهنا المهنا (@Muhanna_7) April 5, 2018

ولم تغب صور وفيديوهات أبوصالح عن التداول طوال اليومين الماضيين فيما تسابقت وسائل الإعلام المحلية على استضافته بعد الشعبية الكبيرة التي حظي بها.

شكرًا لمن حقق أمنية هذا الرجل..

العم كايد صالح المحيني 85 عاما تألق في #بطولة_البلوت وتأهل للمرحلة الثانية ويتحدى الجميع..@Turki_alalshikh pic.twitter.com/YeAAWNNHZF — رياض المسلم (@riyadhmusallam) April 5, 2018

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.

وينقسم السعوديون بشأن نظرتهم للعبة وفقاً لانقسام رجال الدين في السعودية بشأنها، بين من يرى فيها موروثاً اجتماعياً يوفر التسلية المباحة، وبين من يرى فيها نوعاً من أنواع القمار المحرم في الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.

وانطلقت بطولة السعودية للعبة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي تستمر حتى الأحد المقبل، وذلك في مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

ورصد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، المشرف على البطولة، جوائز مالية للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال.