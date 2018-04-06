صورة نادرة للأمير خالد بن سلمان برفقة وزيرين سعوديين تحقق نسب مشاهدة عالية

جذبت صورة للسفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يظهر فيها برفقة وزيرين من حكومة بلاده، الأنظار بعد أن بدا فيها الرجال الثلاثة بمشهد غير مألوف في المملكة.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير خالد برفقة وزير التجارة والاستثمار في السعودية، ماجد القصبي، ويقابلهم شخص ثالث وهو وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

ولا يرتدي الثلاثة خلال تواجدهم في الولايات المتحدة الزي الرسمي السعودي المتعارف عليه بالثوب الأبيض والشماخ الأحمر، بل ارتدوا بدلات عصرية من دون ربطات عنق.

كما يجلس الأمير خالد وبجانبه الوزير ماجد على سور قرميدي منخفض بينما ينهمك الوزير الشاب بنقاش مع الوزير الفالح.

ولم يعرف مكان وتاريخ التقاط الصورة بالضبط، لكنها تمثل طريقة تعامل المسؤولين السعوديين مع جدول العمل المزدحم الذي ينفذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته الحالية للولايات المتحدة.

ويزور الأمير محمد بن سلمان أمريكا منذ نحو ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين عدة ولايات والتقى مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات عملاقة بدءاً بالرئيس دونالد ترامب لإنجاز مهام الزيارة المتعددة والتي يهيمن الاقتصاد وجلب الاستثمارات الأمريكية للسعودية عليها.

وتحظى الصورة بتداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات تدور غالبيتها حول التغيير الذي تشهده المملكة ويشمل حتى طريقة عمل المسؤولين الذين لم يعد يلتزمون بالبروتوكولات المتعارف عليها بهدف التركيز على كسب الوقت وإنجاز المهمات وفق كثير من التعليقات.

وطننا يتجدد وهذه #السعودية_الجديدة بساطة مسؤول وعمل دؤوب. لو كانت هذه الصورة لمسؤولين أوروبيين لصفقنا لهم كثيرا. هذه الصورة ببساطة تجمع سفيرنا في أمريكا ووزراء التجارة والطاقة@kbsalsaud@MalekTael pic.twitter.com/XWGi3Vb2Tb — د. عبيد سعد العبدلي (@dr_alabdali) April 6, 2018