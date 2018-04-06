ملك إسبانيا يستقبل ولي العهد السعودي الخميس المقبل

المصدر: ا ف ب

يستقبل العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، في مدريد الخميس المقبل، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لأجندة الأسرة المالكة الإسبانية.

ويتوقع أن يصل الأمير محمد بن سلمان، الأحد المقبل إلى فرنسا، حيث يبقى حتى الثلاثاء، بعد جولة في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر، استمرت أسابيع التقى خلالها رؤساء المؤسسات، ووقع عقودًا لتشجيع الاستثمارات في البلاد.

وبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية، ستوقع الرياض عقدًا لشراء خمس سفن حربية خلال الزيارة إلى إسبانيا بقيمة ملياري يورو، واتفاقات ثنائية أخرى.

وتقيم إسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من الملك خوان كارلوس والد الملك الحالي، الذي حكم البلاد من 1975 الى 2014، وكان صديقًا للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، ويبقى اليوم مقربًا من شقيقه الملك سلمان.

وكان خوان كارلوس اضطلع بدور حاسم في حصول كونسورسيوم إسباني نهاية 2011، على عقد بقيمة 6,7 مليار يورو لتسيير قطارات سريعة في الصحراء السعودية بين مكة والمدينة.

وبحسب الصحيفة أمضى الملك خوان كارلوس “استراحة” في السعودية قبل عيد الفصح.

وكان الملك فيليبي السادس قد قام بزيارة رسمية للسعودية في كانون الثاني/يناير 2017.

وتراهن أحواض بناء السفن الإسبانية على صفقة شراء السفن الحربية، التي ستتيح توظيف “أكثر من ألفي شخص لسنوات” بحسب نقابة في القطاع.

وإسبانيا سابع دولة تصدر أكثر الأسلحة التقليدية، وشهدت زيادة في مبيعاتها إلى الخارج بـ 55% بين 2006-2010 و2011-2015 بحسب مجموعة الأبحاث والإعلام حول السلام والأمن ومقرها بروكسل.