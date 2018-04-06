ماذا كتب محمد بن سلمان على القمر السعودي للاتصالات قبل إطلاقه؟ (صور)

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على القمر الصناعي السعودي للاتصالات، قبل إطلاقه للفضاء في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وكتب الأمير عبارة “فوق هام السحب”‏، على آخر قطعة للقمر الأول السعودي للاتصالات، الذي شارك مهندسون سعوديون بتصنيعه في شركة “لوكهيد مارتن”، في سان فرانسيسكو، حيث تجري اللمسات النهائية لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي، وفقًا لموقع أخبار 24.

ويبلغ وزن القمر 6 أطنان، ويتميز باستخدامه تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر طاقة أعلى مع وزن أقل بنسبة 30%، كما يمتلك تقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش.