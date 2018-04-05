بالفيديو.. سعودية تعاقب خادمتها بطريقة “مهينة”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يظهر سيدة تنتقد أخرى بسبب طريقة معاقبتها لخادمتها، عقب اتهامها بالسرقة.

وقالت السيدة، بحسب الفيديو المتداول: “هذي وحدة طاحت عخدامتها بايقة (سرقت) منها فلوس، ما أدري هل جريمة السرقة، تستحق اللي سوته بخدامتها؟ ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك، شنو تعرفون بالدين، شنو تعلمتم من الدين؟، نحن دينا دين الرحمة دين الأخلاق، إذا هذه الأشياء مو فيك، ماتقولين إنك مسلمة”.

وأظهر المقطع لاحقًا، شاشة توثق واقعة السرقة، فيما يبدو أن كاميرا مراقبة لمنزل رصدتها، وصوت امرأة يقول: “هذه فلبينية سرقت منا فلوس، (..) ومش راضية تقول وين الفلوس، طلعنا الذهب من شنطتها (..) طالعي شو سوينا فيها عشان تعرف إن الله حق”.

وأبرز المقطع فتاة فلبينية (وفق المعلومات المتداولة) وهي تخفي وجهها، فيما يد تقوم بقص شعرها الذي صار حليقًا.

ومن غير المعروف إن كانت الواقعة حدثت بالفعل في السعودية، كما لم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة.