السعودية تجري أول اختبار تشغيلي لمشروع قطار الرياض (فيديو)

أجرت السعودية، مساء أمس الأربعاء، أول اختبار تشغيلي لمشروع قطار الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لمشروع القطار في “تويتر”، مقطع فيديو لانطلاق أولى مراحل الاختبارات التشغيلية لعربات المسار البنفسجي للمشروع، إذ أظهر المقطع أن تجربة سير القطار بالمبيت والصيانة كانت للمسار الرابع .

وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أكد في وقت سابق، أن أعمال المشروع تسير بخطى ثابتة، ووفق الخطط والبرامج الموضوعة لها.

وأضاف: “سنشهد مع نهاية عام 2018 -بمشيئة الله- بداية التشغيل التجريبي لعربات القطار في العديد من خطوط المشروع بمدينة الرياض”.

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء -حاليًا- على تشغيل أربع المحطات الرئيسة الخاصة بالمشروع، والدوائر الكهربائية التي ستخدم المشروع بطول 100 كم تقريبًا.

وتجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 68%، فيما تتواصل الأعمال في 250 موقعًا على امتداد مسار شبكة القطار في أرجاء العاصمة السعودية.