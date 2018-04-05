السعودية تحذر من خدع للنصب على المواطنين

السعودية تحذر من خدع للنصب على المواطنين

المصدر: فريق التحرير

حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، المواطنين السعوديين من “أساليب النصب والاحتيال”، التي تمارسها بعض الجهات، بإعلانها عن وظائف حرة في مجال التسويق بشرط دفع مبالغ مالية للحصول عليها.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إنها تحذر “من أساليب النصب والاحتيال وإغراءات الكسب السريع”، عبر ما وصفته بـ”خدعة الوظيفة الحرة كمسوق مستقل بشرط دفع مبالغ مالية لأجل الحصول على الوظيفة”.

وختمت الوزارة تغريدتها بوسم “#اعرف_حقك”، في دعوة إلى اللجوء إليها في حال وقوع أي من الباحثين عن الوظائف، ضحية هذه الجهات.

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