مؤذن سعودي يدعو للصلاة في البيوت بسبب المطر (فيديو)

حدا هطول الأمطار القوي في منطقة القصيم بالسعودية بمؤذن صلاة الفجر إلى دعوة المصلين للبقاء في بيوتهم والصلاة فيها، بحسب مقطع مصور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرف مناطق في السعودية هذه الأيام هطول أمطار رعدية من بينها القصيم وحائل والجوف وتبوك والرياض، وسط مطالبات من السكان بتوقيف الدراسة حفاظًا على سلامة الأطفال، وحماية لأصحاب الحساسية وضيق التنفس من الأتربة والغبار التي تصاحب تلك الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يشهد اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، ومناطق أخرى في المملكة، فيما لم تستجب إدارة التعليم حتى الآن لطلبات تعليق الدراسة.

مؤذن يدعو المصلين للصلاة في المنازل بسبب هطول الأمطار في #القصيم

احياء لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام

جعلها الله امطار خير وبركه pic.twitter.com/O3rqEJkACR