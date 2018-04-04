السعودية.. “الجرب” يدفع إلى تعليق الدراسة في مدارس بمكة و”نقل” الامتحانات

أعلن وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، الدكتور أحمد العيسى، أنه سيتم تعليق الدراسة في المدارس التي تظهر فيها حالات كثيرة لمدة تتراوح من أربعة الى خمسة ايّام وإذا وصلت نسبة المرض بين الطلاب إلى ما بين 5% الى 6% فإنه يتم تعليق الدراسة في المدرسة.

وأضاف أنه سيتم تدريب المرشدين الصحيين في المدارس اعتبارًا من مساء هذا اليوم مع تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب.

وتابع: “علاج الطلاب في المدارس أفضل رغم أن هناك مدارس ستتأثر بسبب التعليق، ولكن عند عودتهم سيكونون مستعدين للاختبارات النهائية”.

وأكد الوزير لمستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن وضع مرض “الجرب” الذي انتشر في بعض مدارس مكة المكرمة تحت السيطرة، وقد تم اتخاذ الإجراءات كافة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، استعرض الأمير الفيصل الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم في مدارس المنطقة بالتعاون مع وزارة الصحة، لمواجهة الحالات المشتبه في إصابتها بالجرب، مؤكدًا على ضرورة توفير جميع التدابير لضمان سلامة طلاب وطلبات المدارس في الأحياء التي رصد بها حالات “الجرب”.

وكشف الوزير العيسى إلى أن انتشار الجرب في بعض المدارس، جاء بسبب نقص الاشتراطات الصحية في الأحياء العشوائية، لافتًا إلى أن المرض انتقل إلى باقي الطلاب بسبب مخالطتهم لبعضهم البعض، وموضحًا عدم وجود نية تقديم الاختبارات في مكة المكرمة.

وقال “العيسى” خلال لقاء عقده لمناقشة تطورات المرض: “المرض سريع الانتشار ولا يؤدي إلى الوفاة، وقد توفرت له جميع الأدوية والعلاجات من حبوب أو دهانات”.

ونفى أن يكون المرض قد انتشر بسبب تكدس الطلاب في المدارس، بحسب ما أشيع سابقًا، مبينًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحته.

وكانت “التعليم” قد أعلنت أمس الثلاثاء عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالجرب إلى 619 حالة، معظمهم من الجنسية البورميّة.