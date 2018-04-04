محمد بن سلمان يبحث فرص جذب خدمات “والت ديزني” الأمريكية إلى السعودية

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، روبرت بوب ألن إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة “والت ديزني”، رئيس مجلس إدارتها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.

كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني، وفرص جذبها للمملكة.

وتعد شركة “والتي ديزني” الأمريكية، واحدة من أكبر شركات وسائل الإعلام والترفيه في العالم.

ويشهد قطاع الترفيه في المملكة تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به عام 2016.