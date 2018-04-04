بالصور.. تشييع جثمان نجم السوشيال ميديا السعودي “فادي الحلوي”

شيعت جموع كبيرة من المصلين في محايل عسير في المملكة العربية السعودية، نجم السوشيال ميديا ومقدم برنامج “إلى متى” الشاب فادي بن حريش الحلوي، الذي توفى بعد صراع مع مرض السرطان، مساء أمس الثلاثاء.

ويعد فادي الحلوي -الذي يعرّف نفسه على مواقع التواصل أيضًا بأنه ممرض إلى جانب عمله الإعلامي- من المشاهير الذين يحظون بتقدير ومتابعة كبيرة في منطقته محايل.

وسبق أن خرج ابن فادي قبل نحو 10 أيام عبر مقطع فيديو يناشد فيه نقل أبيه إلى مستشفى في العاصمة الرياض للعلاج.

وناشد شخص يدعى “أبو فواز العسيري” بدوره قبل 10 أيام، أشخاصًا، لمساعدة الحلوي لحاجته لإخلاء طبي، مطالبًا إعلاميي محايل بالوقوف إلى جانب فادي.

وترحم العديد من الناشطين عبر هاشتاغ #فادي_الحلوي و#فادي_الحلوي_محارب_السرطان في موقع التواصل “تويتر” على الإعلامي الحلوي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وعرف فادي الشهرة من خلال برنامج “إلى متى” الذي ناقش فيه أبرز قضايا مجتمعه بقالب كوميدي هادف، والذي حقق له آلاف المتابعات.