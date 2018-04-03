ترامب يقترح دفع السعودية فاتورة القوات الأمريكية للبقاء في سوريا

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.

وقال ترامب “أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارها. أريد أن أبدأ إعادة بناء أمتنا” بعد أن أوضح أن القوات الأمريكية ستغادر حالما تتم هزيمة تنظيم داعش”.

وأضاف “مهمتنا الأساسية في ما يتعلق بهذا هي التخلص من داعش. لقد أنجزنا هذه المهمة تقريبًا. سنتخذ قرارًا في وقت سريع جدًا”.

وتابع ترامب أنه سيتشاور مع الحلفاء واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات الامريكية الموجودة في سوريا.

وأوضح في هذا السياق أن “السعودية مهتمة جدًا بقرارنا. وقلت، حسنًا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا”.