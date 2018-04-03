بعد الإغلاق.. أنباء جديدة عن قناة بداية

تكشفت معلومات جديدة بشأن قناة بداية السعودية الخاصة والمثيرة للجدل والتي تم إغلاقها يوم الثلاثاء بعد واقعة أثارت ضجة واسعة في المملكة.

ويبدو أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن إغلاق القناة وما زالت التحقيقات جارية لاتخاذ قرار حاسم وسط معلومات ترجح عودة القناة للبث وفق اشتراطات جديدة حسب ما كشفه مصدر مطلع تحدث لـ”إرم نيوز”، على هامش منتدى الإعلام العربي المقام حاليًا في دبي.

وذكر الإعلامي السعودي ونائب رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية واسعة الانتشار في المملكة عبدالله البرقاوي في تغريدة بحسابه في موقع تويتر: “يبدو أنه تقرر تأجيل بيان هيئة الإعلام المرئي والمسموع لحين انتهاء تحقيقات اللجنة المشكلة للتحقيق مع #قناة_بداية واتخاذ القرارات النهائية بشأن القناة. “

يبدو انه تقرر تأجيل بيان هيئة الاعلام المرئي والمسموع لحين انتهاء تحقيقات اللجنة المشكلة للتحقيق مع #قناة_بداية واتخاذ القرارات النهائية بشأن القناة. #الاعلام_تغلق_قناة_بداية#اغلاق_قناة_بداية #حياتك59 https://t.co/SOUozjpM2Q — عبدالله البرقاوي (@albargawy) April 3, 2018

وتثير قناة بداية الجدل باستمرار بين مؤيدين ومعارضين لما تقدمه من محتوى، وسبق أن تعرضت لإيقاف مؤقت، بعد رصد عدة مخالفات لها بحسب ما ذكرته هيئة الإعلام آنذاك، قبل أن يعاد بثها من جديد.

ورغم ما يثار حولها من جدل إلا أن القناة تتمتع بجمهور واسع في المملكة خاصة من فئة الفتيات، ونشط جمهورها الكبير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبًا بعودة قناته المفضلة.