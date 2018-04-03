العاهل السعودي يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا مساء أمس الاثنين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره للرئيس ترامب على حسن الاستقبال لوفد السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته الزيارة من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين.

وتم خلال الاتصال بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث شدد الملك سلمان على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكدًا مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب الملك سلمان عن تقديره للبيان الصادر عن البيت الأبيض وما تضمنه من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءها بفضل الدعم الإيراني، مؤكدًا على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي على ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور المملكة في تحقيق الاستقرار وجهودها المقدرة في هذا الشأن، وفقًا للوكالة السعودية.

ونوه الزعيمان بأهمية ما تحقق ضمن جهود دولية منسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وفي هذا الصدد أكد الملك سلمان على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أرضه.