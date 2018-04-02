نجل الداعية السعودي سلمان العودة ينفي وفاة والده في السجن ويكشف تفاصيل عن حالته الصحية

نفى نجل الداعية السعودي المعروف، سلمان العودة، الثلاثاء، وفاة والده في السجن بعد شائعات كثيرة راجت في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، مؤكداً أن والده بخير وبصحة جيدة.

وقال عبدالله العودة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” “‏الوالد #الشيخ_سلمان_العودة بخير وصحته طيبة والحمدلله، هناك تواصل مستمر معه وزيارة دورية..أسأل الله أن يتمم عليه بالفرج العاجل”.

الوالد #الشيخ_سلمان_العودة بخير وصحته طيبة والحمدلله، هناك تواصل مستمر معه وزيارة دورية..

أسأل الله أن يتمم عليه بالفرج العاجل — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 2, 2018

وسرت شائعات عن وفاة العودة في سجن ذهبان بالقرب من مدينة جدة الذي يرقد فيه منذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، مع دعاة آخرين وكتاب ونشطاء تم توقيفهم في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية” التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.

وسبق أن أثيرت شائعات عن وفاة العودة أكثر من مرة بعد توقيفه، إضافة لشائعات عن تعرضه للتعذيب خلال التحقيق معه، وهو ما اتضح عدم صحته فيما بعد.

وكان الإعلامي والكاتب السعودي عبدالعزيز قاسم قد روى في مقال نشره في فبراير/شباط الماضي تفاصيل زيارته لسجن “ذهبان” ولقائه العودة فيه في أول معلومات يتم نقلها من خارج السجن على لسان العودة قبل أن تسمح السلطات السعودية فيما بعد لأسرته بزيارته.

ولم تعلن السعودية بشكل رسمي عن الاتهامات الموجهة للعودة، لكن تقارير محلية تقول إنها تتعلق بعلاقته بدولة قطر وعدد من المؤسسات الدينية التي تمولها الدوحة ورجال الدين الذين يقيمون فيها، وارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر وتصنفها الرياض كجماعة إرهابية.