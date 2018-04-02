بـ”زواج القصرات”.. الشيخ عبدالله المنيع يشعل الجدل في السعودية

أشعل الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الجدل في مواقع التواصل بحديث أفتى فيه بجواز تزويج الصغيرات، وأنه لا حد أدنى لسن الزواج في الإسلام.

جاء ذلك في حديث للشيخ في برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، وجاء فيه أنه لا عمر محدد لزواج البنت، وأن الأب أولى بالبنت، وهو يعنى بمصلحتها.

وأوضح أن الأب يرى الأصلح لابنته، فإذا جاءه من يرى فيه صلاحًا وسعادة لها وإن كانت صغيرة، فهي فرصة عليه أن يغتنمها، ضاربًا المثل بزواج النبي عليه السلام بالسيدة عائشة، مؤكدًا أن هذه “قاعدة عامة”.

وأكد أن ولاية الرجل على المرأة في هذا ليس من باب التسلط، ولكن من باب المساعدة في اختيار الزوج الصالح لها، مضيفًا أن الأب الذي يبيع بنته بتزويجها لغرض دنيوي أو لمتاع من متاع الدنيا يعد مجرمًا وخائنًا في سبيل ولايته.

ويأتي ذلك بينما تعيش المملكة فترة إصلاحات اجتماعية، من بينها مساع لضبط “زواج القاصرات”.

و من المقرر أن يصوت مجلس الشورى السعودي توصيات جديدة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تنص على أن تزويج من هن دون سن 18 عامًا يحتاج لقرار من المحكمة المختصة، وإلزام وزارة الصحة بعدم إجراء فحص ما قبل الزواج، لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة.