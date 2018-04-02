بالفيديو.. تعرف على تقنية “هايبرلوب” التي سينقلها محمد بن سلمان إلى السعودية

أثار إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن توجهه لنقل تقنية “هايبرلوب” للمملكة، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنفيذ “رؤية 2030” تساؤلات لدى السعوديين حول هذه التقنية.

وتعتبر تقنية “هايبرلوب” وسيلة مواصلات ثورية تفوق سرعة الصوت، حيث تسير بسرعة 1200 كم في الساعة، فعلى سبيل المثال يمكن باستخدامها قطع المسافة بين مدينتي الرياض وجدة في أقل من ساعة.

كبسولة ركاب كل 30 ثانية

وتقنية “هايبرلوب” هي نظام نقل عالي السرعه أطلقه رجل الأعمال والمخترع الأمريكي إيلون ماسك و هو عباره عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولده موتور كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن هذه التقنية تعتمد على نظام الكبسولات، فكل كبسولة تحمل 20 راكبًا، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر لاصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة أمان بين كل كبسولة والأخرى تبلغ خمسة أميال.

الأكثر أمانًا

وتعتمد تقنية “هايبرلوب” على تكنولوجيا هجينة بين طائرة الكونكورد وراجمة الصواريخ وطاولة للعب الهوكي في الهواء، ويقول القائمون عليها إنها “تعد أكثر أمنًا وأسرع وأقل تكلفة وأكثر راحة من أي وسيلة مواصلات حالية، ولها عدة تصاميم”.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي أعلنت في شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2016، عن إبرامها اتفاقية مع شركة “هايبرلوب ون” لبدء مشروع ثوري في وسائل النقل الفائقة السرعة، ومن المتوقع أن يكتمل بناء نظام هايبرلوب في الإمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.