بالفيديو.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا سعوديًا وتهدد والدته بسكين

أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية قيام خادمة فلبينية باحتجاز طفل في إحدى غرف منزل وتهديد والدته بالسكين، لمنعها من دخول الغرفة أو الاقتراب منها، وأخذ الطفل.

ورصد المقطع، صوت امرأة – لم يعرف إن كان للكفيلة أو لسيدة أخرى – وهي توضح: “هاذي معها سكين والبزر (الولد) جوا الغرفة”. ثم أخذت تسأل الخادمة: “وين الولد؟ هاتي الولد؟”.

فيما ظلت الخادمة التي ظهرت وبيدها سكين، تتراجع بخطوات حذرة للخلف أمام تقدم المرأة، وهي تصرخ بهستيرية في محاولة لإيقاف المرأة. فيما تمكنت المرأة لاحقًا من إنقاذ الطفل والوصول للغرفة، حيث سمع صوتها وهي توجه امرأة أخرى “قفلي عليها”.

لاحقًا، وفي مقطع آخر وثقته ذات السيدة، قالت بالتفصيل، إن الخادمة هاجمتهم بالسكين، لأنها لا تريد أن تسمح لأحد بتفتيش أغراضها، حيث اكتشفوا أنها قامت بسرقة العديد من الأغراض، مؤكدة أنه تمت السيطرة عليها، مضيفة أن الشرطة طلبت منها أن تقدم فيها بلاغًا.

وجاء في تعليق السيدة: “هجوم الخادمة بالسكاكين، ما تبي أحد ياخذ أغراضها، وليه.. نحن ماقلنا ناخذها نبي بس نشوف وش هي خايفة عليه، فعلًا لقينا فوط نسائية مستعملة تخص الكفيلة، ولقينا جوالات وملابس الطفل وشراريب وسخة، وأغراض إلى ما لانهاية، في الأخير إحنا سيطرنا ع الموقف، اعتدت وتهجمت علي بالسكين، الشرطة يقولون ارفعي عليها بلاغ”.

كما قامت السيدة بتوثيق مجموعة من الأغراض، وجدت على ما يبدو بحوزة الخادمة.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة بشأن الفيديو.