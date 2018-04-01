كذبة أبريل تغيّب الكاتب السعودي الشاب فهد الأحمري وسط صدمة في الوسط الثقافي‎

تسببت كذبة الأول من نيسان/أبريل التي تصادف، اليوم الأحد، بصدمة داخل الوسط الثقافي والإعلامي في السعودية، بعد أن سرت شائعات عن وفاة الكاتب السعودي الشاب فهد الأحمري بشكل مفاجئ.

وسرت شائعات عن وفاة الأحمري، صباح اليوم الأحد، دون أن تتضح تفاصيلها، حيث تلقى الكثير من مثقفي المملكة وإعلامييها نبأ الوفاة عبر “واتس آب”، التي تنتشر على نطاق واسع في السعودية، وتعد أحد مصادر الأخبار للسكان.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام نبأ وفاة الأحمري، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة نعي وتعزية تسابق مثقفو المملكة من كتاب وفنانين وإعلاميين، في تقديمها لعائلة الكاتب الشاب والدعاء له بالمغفرة.

#وفاة_الكاتب_فهد_الاحمري

رحم الله الكاتب الخلوق جدا فهد الاحمري

اتذكر انه في عام ٢٠١٣ طلبت منه استشاره بخصوص موضوع يهمني وفِي حينها لم يبخل بالمساعدة علي ????

رحيلك مؤلم يا فهد pic.twitter.com/gGrUwAFHtC — منصور المليحي ✨✨ (@ms_a2012) April 1, 2018

ما زلت غير مصدق ومستوعب الفاجعة

اتمنى ان تكون #وفاة_الكاتب_فهد_الاحمري

اشاعه

يارب لطفك بِنَا من فواجع الدنيا وكروبها pic.twitter.com/r5R24udKw9 — سعود القحطاني (@5s0s5) April 1, 2018

ومع بدء التشكيك بنبأ وفاة الكاتب الأحمري من قبل بعض الكتاب والإعلاميين، وربط ما جرى “بكذبة أبريل”، قال مقربون من الكاتب إنه بخير وعلى قيد الحياة، وأن ما جرى كان بسبب “رسالة طائشة” من نجل الأحمري.

وقال الكاتب السعودي شافي الوسعان في نفيه لخبر وفاة زميله الأحمري “#وفاة_الكاتب_فهد_الأحمري الخبر كاذب، للتو وصلتني رسالة منه تقول إن مصدر الخبر رسالة طائشة من ولده”.

#وفاة_الكاتب_فهد_الاحمري

الخبر كاذب ؛ للتو وصلتني رسالة منه تقول إن مصدر الخبر رسالة طائشة من ولده …https://t.co/FjBDV0JbRU — شافي الوسعان (@alwesaan) April 1, 2018

ونشر الوسعان صورة لنص رسالة قال إنها وصلته من الأحمري، ويقول فيها: “إخواني أخواتي أطمئنكم أنني بخير، كانت رسالة طائشة من ابن مراهق أثناء نومي، أعتذر منكم جميعًا، مع تقديري لحبكم ومشاعركم”.

وأكد كتاب وإعلاميون سعوديون آخرون عدم صحة شائعة وفاة الأحمري، ليتوقف سيل التعازي الذي بدأ ينهال على عائلة الكاتب وذويه.

الحمدلله انه خبر كاذب .. الله لا يفجعنا في حبيب او صديق أو زميل .. كان يوم صعب بالنسبة لي، ولكن الحمدلله أن زميلنا #فهد_بخير وهذا هو المهم

#وفاة_الكاتب_فهد_الاحمري#كذبة_أبريل — فهد عريشي阳光 (@fahadaraeshi) April 1, 2018

وظهر الأحمري بعد الجدل الواسع وتضارب الأنباء بشأن وفاته، وأعلن عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عدم صحة شائعة وفاته، وقال: “إخواني أخواتي، أطمئنكم أنني بخير ولله الحمد، أعتذر عما سببه لكم الخبر الخاطئ من إزعاج، وأقدر مشاعركم التي هي محل تقدير”.

إخواني أخواتي.. أطمئنكم أنني بخير ولله الحمد.. أعتذر عن ما سبب لكم الخبر الخاطيء من ازعاج وأقدر مشاعركم التي هي محل تقدير. #فهد_بخير #وفاة_الكاتب_فهد_الاحمري #فهد_الاحمري_في_ذمة_الله — فهد اﻷحمري (@FahadAlAhmary1) April 1, 2018

والأحمري كاتب رأي في صحيفة “الوطن” السعودية اليومية، وعضو جمعية كتاب الرأي واتحاد الصحفيين في المملكة.