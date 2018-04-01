كذبة أبريل تغيّب الكاتب السعودي الشاب فهد الأحمري وسط صدمة في الوسط الثقافي‎

كذبة أبريل تغيّب الكاتب السعودي الشاب فهد الأحمري وسط صدمة في الوسط الثقافي‎

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تسببت كذبة الأول من نيسان/أبريل التي تصادف، اليوم الأحد، بصدمة داخل الوسط الثقافي والإعلامي في السعودية، بعد أن سرت شائعات عن وفاة الكاتب السعودي الشاب فهد الأحمري بشكل مفاجئ.

وسرت شائعات عن وفاة الأحمري، صباح اليوم الأحد، دون أن تتضح تفاصيلها، حيث تلقى الكثير من مثقفي المملكة وإعلامييها نبأ الوفاة عبر “واتس آب”، التي تنتشر على نطاق واسع في السعودية، وتعد أحد مصادر الأخبار للسكان.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام نبأ وفاة الأحمري، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة نعي وتعزية تسابق مثقفو المملكة من كتاب وفنانين وإعلاميين، في تقديمها لعائلة الكاتب الشاب والدعاء له بالمغفرة.

ومع بدء التشكيك بنبأ وفاة الكاتب الأحمري من قبل بعض الكتاب والإعلاميين، وربط ما جرى “بكذبة أبريل”، قال مقربون من الكاتب إنه بخير وعلى قيد الحياة، وأن ما جرى كان بسبب “رسالة طائشة” من نجل الأحمري.

وقال الكاتب السعودي شافي الوسعان في نفيه لخبر وفاة زميله الأحمري “#وفاة_الكاتب_فهد_الأحمري الخبر كاذب، للتو وصلتني رسالة منه تقول إن مصدر الخبر رسالة طائشة من ولده”.

ونشر الوسعان صورة لنص رسالة قال إنها وصلته من الأحمري، ويقول فيها: “إخواني أخواتي أطمئنكم أنني بخير، كانت رسالة طائشة من ابن مراهق أثناء نومي، أعتذر منكم جميعًا، مع تقديري لحبكم ومشاعركم”.

وأكد كتاب وإعلاميون سعوديون آخرون عدم صحة شائعة وفاة الأحمري، ليتوقف سيل التعازي الذي بدأ ينهال على عائلة الكاتب وذويه.

وظهر الأحمري بعد الجدل الواسع وتضارب الأنباء بشأن وفاته، وأعلن عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عدم صحة شائعة وفاته، وقال: “إخواني أخواتي، أطمئنكم أنني بخير ولله الحمد، أعتذر عما سببه لكم الخبر الخاطئ من إزعاج، وأقدر مشاعركم التي هي محل تقدير”.

والأحمري كاتب رأي في صحيفة “الوطن” السعودية اليومية، وعضو جمعية كتاب الرأي واتحاد الصحفيين في المملكة.

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