بالفيديو.. قناة بداية تثير الجدل بإخبار أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء

أشعلت قناة “بداية” السعودية الخاصة، جدلاً واسعاً بعد أن أبلغ مقدم أحد فقرات برامجها متسابقاً شاباً بوفاة والده على الهواء مباشرةً متسبباً بصدمة كبيرة للمتسابق الذي سرعان ما انهار فور سماع نبأ وفاة والده.

وأظهر مقطع فيديو يصور الحادثة المثيرة للجدل، المذيع محسن بن تركي متحدثاً مع المتسابق إبراھیم عواد، وداعياً له بالصبر والدعاء قبل أن يعترف له بوفاة والده وسط ذهول الشاب.

وبدا المتسابق إبراهيم غير مصدق لما يسمعه من المذيع تركي قبل ان يبدأ بالصراخ ويغادر المكان مسرعاً.

وتم تداول مقطع الفيديو للحظة إعلان وفاة والد إبراهيم بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة للقناة والقائمين عليها باستغلال مشاعر المتسابقين الإنسانية بهدف الإثارة.

وفي موقع “تويتر” واسع الانتشار في السعودية التي يتشكل غالبية جمهور القناة من مواطنيها، تصدر الوسم ” #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين” الترند السعودي وسط تفاعل لافت من المغردين السعوديين الغاضبين من القناة.

و”بداية ” واحدة من قنوات التلفزة العاملة ضمن “تلفزيون الواقع”، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، لكنها تعد قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.

ويثار الجدل باستمرار حول القناة المملوكة لرجل الأعمال السعودي عبدالعزيز العريفي، بين فريق يرى فيها استغلالًا للدّين بهدف التكسب المادي، في إشارة إلى النجاح والجماهيرية الكبيرة لبرامجها وبين فريق يرى فيها بديلًا لقنوات الواقع الأخرى التي يعتبرونها مخالفة لعادات وتقاليد المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية.

ولاقت برامج القناة هذا العام انتقادات شبيهة بالانتقادات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ووصلت العام الماضي إلى حد إيقاف بث القناة قبل أن تعود مجددًا بعد استيفاء شروط فرضتها وزارة الثقافة والإعلام السعودية عليها.