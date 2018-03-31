محمد بن سلمان يبحث دعم التحول الرقمي مع رئيس مايكروسوفت (صورة)

بحث وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سياتل، اليوم السبت، مع الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” ساتيا ناديلا، دعم التحول الرقمي، والابتكار القائم على المعرفة وفقًا لرؤية السعودية 2030 .

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، شهد اللقاء الذي جمع الأمير محمد، وناديلا، أيضًا “تبادل الآراء حول التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية السعودية”.

وقالت الوكالة إن اللقاء “حضره الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد الرسمي المرافق لوليّ العهد، وعدد من المسؤولين في شركة مايكروسوفت”.