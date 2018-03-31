بالصور.. تعرف على طائرة محمد بن سلمان من الداخل

نشر ناشطون سعوديون، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مطار سياتل، شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت.

فيديو | هبوط طائرة سيدي سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار سياتل .. حفظك الله في حلك وترحالك

.#CrownPrinceinSeattle pic.twitter.com/Y4afoKeIWH — تركي الدعجاني ???????? (@zzyzoom) March 31, 2018

وذكر موقع “سياتل تايمز”، أن الطائرة هي من نوع “747 جيمبو جت” وهي طائرات من صناعة شركة بوينغ الأمريكية، ويتم تجهيزها من الداخل حسب الطلب.

وتظهر هذه الصور أمثلة لما يمكن أن يكون داخل مثل هذه الطائرات، وفقًا لنموذج تم بيعه سابقًا وهو “747-8 VIP”.

ونظرًا لأنها مصممة لأهم الشخصيات في العالم، فإنها عادة تكون مجهزة بغرف النوم، والمعيشة، وقاعات للاجتماعات، ومجالس للأكل وغيرها.

والتقى الأمير محمد بن سلمان في سياتل، اليوم، الرئيس المشارك لمؤسسة “بيل ومليندا جيتس” الخيرية الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وكذلك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس

ومن المقرر أن يقضي ولي العهد السعودي بضعة أيام بمدينة سياتل، التي تعد مدينة سياحية وتقنية واقتصادية تضم نحو 500 شركة عملاقة، منها “بوينغ” و”مايكروسوفت” و”كوستكو” و”أمازون” و”ستاربكس”.