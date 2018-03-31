خبراء طقس: حالات جوية تاريخية بطريقها إلى السعودية

توقع خبراء في علم الطقس تعرض أغلب المناطق في السعودية لحالات تاريخية من عدم الاستقرار الجوي خلال الثلثين الاول والثاني من شهر أبريل/نيسان المقبل على ان تستمر حالات عدم الاستقرار حتى مطلع شهر مايو/أيار.

ومن المتوقع أن تكون حالات عدم الاستقرار المرتقبة، عنيفة ومصحوبة بكميات جيدة من الأمطار الرعدية وموجات الغبار.

وشهدت أغلب المناطق في السعودية هذا الموسم أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة بالرد، ما تسبب بتشكل السيول والفيضانات في العديد من المناطق.

لكن خبراء الطقس يتوقعون موجة أعنف من حالات عدم الاستقرار قد تكون تاريخية، بسبب موجة مدارية رطبة ستسيطر على منطقة الخليج العربي وقد تمتد لتغطي أجزاء من بلاد الشام لا سيما البوادي، وهو ما سيتسبب بجذب الهواء البارد ونشوء حالات من عدم الاستقرار ستسبب سقوط الامطار الرعدية الغزيرة.

وضربت عاصفة غبار كثيفة، الجمعة، العاصمة السعودية الرياض، مخلفة انخفاضًا حادًا في الرؤية الأفقية، الأمر الذي دفع إلى رفع حالات الطوارئ في عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

ومن المتوقع مع نشوء حالات عدم الاستقرار المرتقبة تشكل المزيد من العواصف الرملية بالتزامن مع تشكل العواصف الرعدية في مناطق متفرقة من المملكة.

وتوقع موقع “طقس العرب” أجواء غير مستقرة واحتمال سقوط أمطار رعدية في العاصمة الرياض والمدينة المنورة والطائف وعسير والباحة وجازان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة.