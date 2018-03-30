قصة مؤثرة بين جندي سعودي ونجله تثير إعجاب السعوديين (صورة)

أثار موقف جندي سعودي “مرابط” على حدود المملكة، من نجله الذي كان يتحضر للتخرج، إعجابًا واسعًا، وإشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها.

وتداول ناشطون صورة للشاب السعودي، تتلخص فيها، كامل القصة التي دارت بينه وبين والده، والذي فضّل “الوطن” على “الابن” كمان قال الشاب السعودي في لافتة حملها في الصورة.

وأرسال الشاب إلى والده رسالة مؤثرة عبر لافتة كتب عليها: “ناديته لمشاركتي فرحة التخرج وناداه الوطن، فاعتذر لابنه ولبّى نداء الوطن”.

وكان الشاب يحتفل بتخرجه ضمن تخريج طلبة “جامعة الملك خالد”، الذي شهدته “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية” بالمحالة، وأثار بخطوته تلك إعجاب الحضور.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا من والده، الجندي عبدالله الزهراني، من الخطوط الأمامية، أبلغه فيها أنه تمنى أن يكون معه، معتذرًا عن عدم الحضور ومشاركته فرحته، لأنه في مھمة وطنیة غالیة.

وأوصى الجندي السعودي الزهراني، الذي يرابط على الحد الجنوبي، ابنه بخدمة الوطن والتضحیة من أجله، وأنه يهدي تخرجه لوالده ولزملائه المرابطين، بحسب صحيفة “تواصل” السعودية.