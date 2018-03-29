السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا في جازان

اعترض الدفاع الجوي السعودي، مساء الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة “أنصار الله” (‎الحوثي) على منطقة ‎جازان جنوبي السعودية، حسب قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

من جهتها، تبنت جماعة الحوثي إطلاق الصاروخ، وقالت إنه “كان استهدف مقرًا لشركة أرامكو السعودية في جازان”، وهو من طراز “بدر1”.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء الأحد الماضي، اعتراض 7 صواريخ باليستية حوثية، استهدفت 4 مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض.

وقوبلت الصواريخ الحوثية بإدانة دولية واسعة، حيث اعتبرها مجلس الأمن الدولي “تهديدًا خطيرًا للأمن في المنطقة” وعبّر عن قلقه تجاهها.

ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216.