السفارة السعودية بلندن تحذر مواطنيها من منشورات مسيئة

أهابت السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن، بمواطنيها ضرورة توخي الحذر؛ عقب انتشار منشورات مسيئة للمملكة.

وطمأنت السفارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل “تويتر”، اليوم الخميس، مواطنيها، مؤكدة أنها على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن محتويات المنشورات المسيئة التي يتم تداولها.

وبينت السفارة أن السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية، داعية أي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة، الاتصال بالشرطة المحلية التابعة لها.

كما شددت على ضرورة اتباعهم أي تعليمات تصدرها سلطات المملكة المتحدة وتوخي الحذر والحيطة، والتواصل مع أرقام السفارة في حالة الطوارئ.

ولم تكشف السفارة عن طبيعة المنشورات التي حذرت منها، كما لم توضح تفاصيل مضمونها.