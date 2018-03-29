“وفاة الأمير متعب بن عبدالله”.. تفاعل كبير مع شائعة أثارت الجدل في السعودية

“وفاة الأمير متعب بن عبدالله”.. تفاعل كبير مع شائعة أثارت الجدل في السعودية

أحدثت شائعة وفاة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، التي راجت اليوم الخميس، تفاعلًا كبيرًا في منصات التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار في المملكة.

وتوالت ردود الأفعال المختلفة عبر مواقع التواصل في المملكة، ليدخل وسم #وفاة_متعب_بن_عبدالله قائمة الوسوم الأكثر تفاعلًا في السعودية.

وقال مغرد عبر حساب باسم “طاهر المنيفي ؛ الزعيم سابقًا” مهاجمًا مروجي الإشاعة: ” إشاعة وفاة الأمير متعب بن عبدالله نشرها وابتدعها إنسان مجرم حقود ذنب أعداء المملكة، الأمير متعب بصحة وعافية وحي يرزق توي اطمنت عليه في مكالمة هاتفية”.

ورأى مغرد باسم “سامر” في تغريدة له أن “وفاة الأمير متعب بن عبدالله.. شائعة قطرية نشرها حاقد وروجها أحمق وصدقها غبي #وفاة_متعب_بن_عبدالله #قطر”

واعتبر الباحث تركي الشهراني أن “هناك فئة من البشر تقتلها الفضاوة فتبحث عن خبر تشغل بها الرأي العام ، الأمير حي يرزق وجميع ما ذكر حول وفاته أخبار غير صحيحة بتاتًا”.

وعدّد المغرد وليد العمري بعض مناقب الأمير متعب قائلًا في تغريدة له: “الله يطول في عمره ويطول في أعمار جميع قادتنا الأمير متعب خدم الدولة سنين عديدة والنتائج موجودة على أرض الواقع في وزارة الحرس الوطني حيث تمتلك قوى عسكرية وأيضًا طبية غير الجامعة الصحية”.

وقال المغرد عمر المرحبي :”حفظ الله ولي العهد محمد بن سلمان وحفظ الله الأمير متعب بن عبدالله .. جميعهم أبناء ملوك .. والجد واحد .. والقلب واحد .. والشعب واحد .. والوطن واحد .. والدين واحد .. ونقول للحقودين موتوا بغيضكم وكذبكم وأفكاركم ومحد درى عنكم .. وهل تعرفون ماهو الأجمل”، مرفقاً صورًا لولي العهد برفقة الأمير متعب.

وكتب الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” السعودية: “شائعة مصدرها مواقع وحسابات خارجية متخصصة في نشر الشائعات. ليست أول الشائعات التي تهدف من ورائها لإثارة الرأي العام بالمملكة، وتروجها باستغلال اسمي لذلك يفترض عدم الانسياق وراء الشائعات وتداولها، وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية”.

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