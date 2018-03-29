حقيقة وفاة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية

تضاربت الأنباء خلال الساعات الأخيرة بشأن وفاة الأمير متعب بن عبدالله إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 66 عامًا.

ونفى الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” السعودي، تلك الأنباء عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وأكد أن تلك الأنباء إشاعة تم استغلال اسمه لترويجها، موضحًا أن مصدر هذه الشائعات والأخبار المزيفة مواقع خارجية.

وقال البرقاوي في تغريدته: “للإحاطة : هناك شائعة بدأت في التداول عن الامير متعب بن عبدالله .. الشائعة تم استغلال اسمي لترويجها . مصدر هذه الشائعات والأخبار المزيفة مواقع خارجية”.

وأضاف: “الاخبار الرسمية تعلن عبر وكالة الانباء السعودية ، وانا مسؤول فقط عن الاخبار والمعلومات التي انشرها في حسابي او في موقع #سبق”.

للإحاطة :

هناك شائعة بدأت في التداول عن الامير متعب بن عبدالله .. الشائعة تم استغلال اسمي لترويجها .

مصدر هذه الشائعات والأخبار المزيفة مواقع خارجية .

الاخبار الرسمية تعلن عبر وكالة الانباء السعودية ، وانا مسؤول فقط عن الاخبار والمعلومات التي انشرها في حسابي او في موقع #سبق . — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 28, 2018

ونسبت بعض الحسابات غير الموثقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحتها، للديوان الملكي السعودي نبأ وفاة الأمير متعب إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 66 عاماً.

ودشن الناشطون وسماً بعنوان “ # وفاه_متعب_بن_عبدالله سرعان ما تصدر قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في المملكة، تناوب طيف واسع من الناشطين في التعليق على الشائعة، والتأكيد على عدم صحة نبأ الوفاة والدعاء للأمير السعودي بالصحة والعافية.

واتهم ناشطون عبر مواقع التواصل الإعلام المعادي من قطر وإعلام الإخوان بترويج الشائعات ضد المملكة من أجل زعزعة استقرارها.

والأمير متعب هو ثالث أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وعيّن وزيرًا للحرس الوطني عام 2013 في عهد والده، حيث كان رئيسًا للمؤسسة نفسها منذ 2010 قبل أن تتحول إلى وزارة، بأمر ملكي من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نوفمبر الماضي، أمرًا ملكيًا بإعفاء الأمير متعب من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف بدلاً منه.