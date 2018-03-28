مجلس الأمن يدين بـ”شدة” صواريخ الحوثي ضد السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي بـ”أشد العبارات” الهجمات الصاروخية الحوثية، الأخيرة التي استهدفت عدة مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض، ما تسبب في مقتل شخص.

وقال المجلس، في بيان له الأربعاء، إن “مثل هذه الهجمات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي السعودي، إضافة إلى تهديد أوسع للأمن الإقليمي”.

وأعرب المجلس عن “الانزعاج الشديد من النية المعلنة للحوثيين بمواصلة هذه الهجمات ضد السعودية، وكذلك شن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة”.

كما أعرب بيان المجلس عن “القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن”.

وأعلن التحالف العربي، مساء الأحد، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة، ما تسبب بمصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه.