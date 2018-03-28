ولي العهد السعودي يلتقي قيادات دينية أمريكية

بحث وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، علاقات التعاون بين بلاده وأمريكا، مع عددٍ من القيادات الدينية في الولايات المتحدة، الأربعاء.

وأكد وليُّ العهد السعودي، والقيادات الدينية الأمريكية،”أهمية البناء على المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان، لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.

وعُقد اللقاء في مقر إقامة الأمير محمد بن سلمان في نيويورك.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب، وعقد محادثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.