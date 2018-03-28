بالفيديو والصور.. السعوديون يشيعون “شهيد صواريخ الحوثيين” في الرياض

شيع السعوديون في العاصمة الرياض، الأربعاء، المواطن المصري عبدالمطلب أحمد حسين علي الذي لقي مصرعه خلال قصف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض.

وأدَّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة المغرب بجامع الملك خالد في أم الحمام، صلاة الميت على الشهيد، بمشاركة سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن “الأمير نقل لذوي الشهيد تعازي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد”.

وأكد ذوو الفقيد خلال حديثهم مع نائب أمير الرياض أن السعودية بلدهم، وأنهم على استعداد للتصدي لأي شخص يحاول تهديدها، والتطاول عليها، مشددين على أنهم لن يخرجوا منها إلا وقد علّقوا كل من هددها حتى يكون عبرة، بحسب ما ذكره موقع “أخبار 24” السعودي.