صدور حكم ابتدائي بحق سعوديَين انضما إلى “حزب الله العراقي” وتدربا بإيران

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية حكمًا ابتدائيًا بحق متهمين سعوديَين، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بانضمامهما لتنظيم “حزب الله العراقي”، والتحاقهما بمعسكراته في إيران والعراق.

وأوضحت أن المتهمين تدربا هناك على فك وتركيب واستخدام الأسلحة والمتفجرات والقنابل لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وإعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، قام المدعى عليه الأول بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام لتنظيم “حزب الله العراقي” وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.

وقررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة أو قتلهما تعزيرًا لعدم الموجب لذلك واحتياطًا للدماء المعصومة، كما قررت معاقبتهما عبر: تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.

ثانيا: تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعي.