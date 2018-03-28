الجبير: نحتفظ بحق الرد على العدوان الإيراني (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده “تحتفظ بحق الرد على العدوان الإيراني”، في إشارة إلى إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية باتجاه المملكة، الأحد الماضي.

وأضاف الجبير، في تصريح من نيويورك مساء أمس الثلاثاء، أن إيران “تنتهك القرارات الدولية وتزود ميليشيات الحوثي بالصواريخ”، مشددًا على أن للمملكة الحق بالرد على العدوان الإيراني، وفق ما أوردت قناة “العربية”، اليوم الأربعاء، نقلًا عن قناة “الإخبارية” السعودية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد الاثنين الماضي أن السعودية “ستقف بكل حزم وستتصدى لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها”.

واتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن المملكة “تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين”.

وكشف أن إجمالي الصواريخ الحوثية التي استهدفت السعودية بلغ حتى الآن 104 صواريخ.