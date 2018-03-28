رئيس أشهر مؤسسة مصرفية بالعالم يصف محمد بن سلمان.. فماذا قال؟

التقى لويد بلانكفاين الرئيس التنفيذي لمجموعة “جولدمان ساكس”، وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منتدى سعودي أمريكي للرؤساء التنفيذيين لعام 2018 في نيويورك يوم الثلاثاء.

وعقب هذا اللقاء غرد بلانكفاين واصفًا الأمير محمد بن سلمان بأنه “مثير للإعجاب” عندما يتحدث عن رؤيته للمملكة العربية السعودية.

وفي إشارة لما سيواجهه الأمير من تحديات، أضاف بلانكفاين: “لا أستطيع تذكُّر متى تحولت لحيتي بيضاء ولكنني أعرف لماذا. محمد بن سلمان أصغر مني بكثير ومتأكد أنه سيتعامل مع الضغوط بشكل جيد”.

The Crown Prince is always impressive when he sets out his vision for the KSA. Can't remember WHEN my beard turned white, but I remember WHY. MBS is much younger and I'm sure handles stress better! pic.twitter.com/zyu3ftGi6a — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) March 28, 2018

وتهدف نشاطات الأمير محمد بن سلمان في زيارته لأمريكا إلى تشجيع الغرب على الاستثمار في السعودية.

وحضر المنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين شخصيات بارزة في عالم المال مثل: جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه.بي مورجان تشيس آند كو وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة كيه.كيه.آر آند كو للاستثمار المباشر وكذلك أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.

وخلال المنتدى، قالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، إن المملكة وقعت 36 مذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار دولار تتعلق بشراكات جديدة في أنشطة الأعمال.

وشملت مذكرات التفاهم شراكة بين شركة جوجل التابعة لألفابت وشركة أرامكو السعودية العملاقة بشأن الخدمات السحابية، واتفاق تعاون بين أرامكو ورايثيون بشأن خدمات الأمن المعلوماتي.