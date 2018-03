رئيس أشهر مؤسسة مصرفية بالعالم يصف محمد بن سلمان.. فماذا قال؟

التقى لويد بلانكفاين الرئيس التنفيذي لمجموعة “جولدمان ساكس”، وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منتدى سعودي أمريكي للرؤساء التنفيذيين لعام 2018 في نيويورك يوم الثلاثاء.

وعقب هذا اللقاء غرد بلانكفاين واصفًا الأمير محمد بن سلمان بأنه “مثير للإعجاب” عندما يتحدث عن رؤيته للمملكة العربية السعودية.

وفي إشارة لما سيواجهه الأمير من تحديات، أضاف بلانكفاين: “لا أستطيع تذكُّر متى تحولت لحيتي بيضاء ولكنني أعرف لماذا. محمد بن سلمان أصغر مني بكثير ومتأكد أنه سيتعامل مع الضغوط بشكل جيد”.

The Crown Prince is always impressive when he sets out his vision for the KSA. Can't remember WHEN my beard turned white, but I remember WHY. MBS is much younger and I'm sure handles stress better! pic.twitter.com/zyu3ftGi6a

