بالفيديو.. سعودية تقود سيارة: “بلا رجال بلا مطبخ.. عيشي حياتك”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة من المملكة العربية السعودية تقود سيارة في الليل على أنغام “الشيلة”.

ووثق المقطع، الذي لم يعرف زمانه ومكانه، المرأة وهي تقود على شارع عام، معلقة: “بسم الله وعلى بركه الله وبالتوفيق، اه يا شهر عشرة، خلي الشايب وعيالك بالبيت عند نياقهم، وانتي عيشي حياتك، ولنفسك عليك حق، بلا رجال بلا مطبخ بلا هبال فاضي، يا محلا الحياة”.

وتابعت: “قيادة آمنة يا سلطانة، هذا الكتف الأيمن على الخط والكتف الأيسر هذا هو، (..)”.

وظهرت في نهاية المقطع يد لشخص يجلس بجوارها، ويبدو أنه يوجهها في القيادة، فيما لم يكشف عن هويته.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة بعد عقود من المنع، على أن يتم تفعيل القرار في الشهر الميلادي يونيو/حزيران 2018، فيما يقابله في الهجري شهر عشرة (شوال).