السعودية تعزي مصر في ضحية الاعتداء الصاروخي الحوثي

قدمت السعودية تعازيها للقاهرة في مواطنها المصري ضحية الاعتداء الصاروخي الحوثي على أراضي المملكة مساء الأحد.

ووفق بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء، قدّم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، لسفير مصر ناصر حمدي، خالص تعازي المملكة في المواطن المصري ضحية الحادث، مؤكدا أن “البلدين الشقيقين في معسكر واحد”.

وقام بن عبد العزيز بـ”زيارة مستشفى الشميسي للاطمئنان على حالة المواطنين المصريين الثلاثة المصابين من جراء إطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة الرياض من قبل جماعة الحوثي”.

وقال بن عزيز، إن “مصاب مصر هو مصاب المملكة”، مشددًا على “تكاتف الشعبين الشقيقين في مثل هذه الأحداث (..) وحرص المملكة على تقديم الرعاية الطبية لهم على الوجه الأمثل”، وفق البيان المصري.

من جانبه شدد السفير ناصر حمدي على أن مصر تقف حكومة وشعبًا بجانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وعلى إدانة مصر الشديدة لهذا الاعتداء ضد المدنيين الأبرياء.

والاثنين، قال حمدي في بيان سابق للخارجية المصرية، إنه “جار التنسيق مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات نقل جثمان الشهيد عبد المطلب أحمد حسين على، وذلك على نفقة الدولة في أسرع وقت ممكن”، دون تحديد موعد.

وأشار إلى أنه مستمر في إجراءات الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين الثلاثة محمد أحمد حسين (شقيق المتوفى)، وشهاب محمود حسين (ابن عم المتوفى)، وطارق أبو طالب محمد، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وأفاد الأطباء المعالجون بأن حالتهم مستقرة، وأن أحد المصابين سيغادر المستشفى اليوم الثلاثاء، بينما سيظل باقي المصابين لفترة إضافية لاستكمال العلاج الخاص بهم، وفق البيان السابق.