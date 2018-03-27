تقرير: حرب سعودية-إيرانية باتت واردة بعد هجمات الحوثيين الصاروخية

رأى تقرير أمريكي أن حربًا مباشرة بين المملكة العربية السعودية وإيران أصبحت واردة بعد الهجمات الصاروخية التي شنّها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد الرياض ومدن سعودية أخرى هذا الأسبوع.

وأشار التقرير الذي كتبه بلال صعب مدير البرنامج الدفاعي والأمني في معهد أبحاث الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن الهجمات الأخيرة تزامنت مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وأعرب عن رأيه بأن الحوثيين تعمدوا توقيت هذه الهجمات خلال تلك الزيارة لتحقيق هدفين وهما إظهار أن الحل في اليمن بات بعيدًا ولإخافة المستثمرين الأمريكيين.

وقال: “من المؤكد أن الحوثيين والإيرانيين يعرفون أن الأمير محمد يزور الولايات المتحدة بهدف تمتين العلاقات بين البلدين ولقاء رجال الأعمال لجذب الاستثمارات.”

وأضاف:”والحقيقة أن هذه الهجمات أحرجت الأمير وهي تهدد بإفشال زيارته لأنه من يرغب أن يستثمر في السعودية بينما تتساقط صواريخ عليها من اليمن.”

واعتبر الكاتب أن تساقط الصواريخ على المملكة يؤثر على قدرة الردع لديها، مشيرًا إلى أن المراقبين الآن ينتظرون ردة الفعل السعودية.

وختم قائلًا: “هل سيواجه الأمير محمد إيران من أجل استعادة قدرة الردع السعودية أو أنه سيحصر رده في اليمن… والأهم من هذا هو الموقف الأمريكي في تلك المعادلة… هل سيدفع الفريق الجديد في الإدارة الاميركية تجاه عمل عسكري ضد إيران…. على اي حال فإن طبول الحرب بدأت تدق مجددًا في الشرق الأوسط.”