خالد بن سلمان يدعو إلى محاسبة إيران لدعمها الإرهاب وانتهاكها القوانين الدولية

دعا السفير السعودي لدى أمريكا خالد بن سلمان، المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على دعمه الإرهاب، وخرقه وانتهاكاته المتكرّرة للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الأصدقاء والأعداء يرقبون رد الفعل الدولي، على عملية إطلاق الصواريخ تجاه السعودية من قبل الحوثيين التابعين لإيران.

وقال بن سلمان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” الثلاثاء، إن “ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، قامت بمحاولة إطلاق أكثر من ١٠٠ صاروخ باليستي على المملكة، التي تصدّى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي، فيما يستمرون في قتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد”.

وشدد الدبلوماسي السعودي على أن “تاريخ إيران مليء بالقتل والدمار ودعم الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن، عبر توفيره الأموال والصواريخ للميليشيات التابعة له، في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة واختبار لإرادة المجتمع الدولي”.

واستعرض السفير السعودي تاريخ النظام الإيراني في القتل والدمار والاغتيال، قائلًا “قام هذا النظام بتدبير وتنفيذ عمليات إرهابية في بوينس آيرس عام ١٩٩٤، وخطط ونفذ تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦ وتفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣”.

كما أكد بن سلمان على أن “إيران حاولت اغتيال وزير الخارجية السعودي في واشنطن، كما اغتالت رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، علاوة على توفيرها للمال والسلاح للتنظيمات الإرهابية”.