بالفيديو والصور.. شاهد كيف قتل الصاروخ الحوثي المقيم المصري عبدالمطلب

نشرت قناة “العربية” على صفحتها في تويتر مقابلة مع ابن عم المقيم المصري الذي قتل إثر سقوط شظايا صاروخ حوثي على مقر إقامته في الرياض.

وقال شهاب محمد حسين ٣٣ عامًا ابن عم القتيل عبد المطلب “39 عامًا” إن الحادثة وقعت بعد سبعة أيام من زيارته لابن عمه وشقيقه محمد.

حيث استضافاه وأصر عبدالمطلب على أن ينام مكانه على السرير واختار النوم على الأرض لإكرام ضيفه حيث باغتته الشظايا ليلًا أثناء نومه وقتلته وتسببت بإصابة شقيقه محمد وابن عمه شهاب اللذين ما زالا يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات الرياض.

وأضاف شهاب، في الليلة الماضية بعد صلاة العشاء خلدنا للنوم، وصحونا على صوت انفجار عنيف وانتشر الدخان وأسرعنا بالخروج من الغرفة انا وابن عمي محمد وعندما استوعبنا هول الصدمة وأطفأنا النيران عدنا للبحث عن عبدالمطلب، وأخرجناه إلا أنه فقد الحياة بسبب استنشاقه للأدخنة المنبعثة من الصاروخ بحسب تأكيد رجال الإسعاف.

و نعى عدد كبير من السعوديين، الإثنين، العامل المصري عبدالمطلب وسط دعوات لتشييع حاشد لجثمانه بعد أن قضى بشظايا صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية على مدينة الرياض ضمن 7 صواريخ استهدفت بها المملكة في وقت واحد.

وفور الكشف عن هوية الضحية المصري الذي أصيب إلى جانبه عدد من المصريين المقيمين معه في المنزل، تصدر اسم عبدالمطلب أحمد حسين علي تدوينات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تأثر كبير ودعوات بالرحمة وتعهدات بالثأر.