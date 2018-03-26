علا الفارس: لم أقصد إهانة الشعب السعودي بتغريدة “هلا بالخميس” (فيديو)

دافعت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن تغريدة نشرتها في حسابها قبل أشهر، تسببت بجدل واسع، وأثارت غضب كثير من السعوديين الذين اعتبروها مسيئة لهم.

وكتبت الفارس المذيعة السابقة في قناة “إم بي سي” السعودية عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثًا، الليلة ندين وغدًا نغني هلا بالخميس”.

وفي أول رد فعل مباشر لها عقب نشرها التغريدة منذ أشهر، قالت الفارس، خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، اليوم الإثنين إن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وأضافت: “التغريدة تم فهمها بشكل خاطئ، وهي لم تخرج عن إطار المزاح”.

ولدى سؤالها عن سر غيابها عن التعليق على الأنباء الكثيرة التي أثيرت حولها وحول مسيرتها المهنية عقب نشر التغريدة، قالت إنها سكتت لإيمانها بالمقولة الشهيرة “أميتوا الباطل بالسكوت عليه”.

وأكّدت أنها لم تقصد توجيه أي إهانة للشعب السعودي أو الدولة السعودية، لافتة إلى أنها كانت في حالة “صدمة” من ردة الفعل على التغريدة.

يذكر أن الفارس حددت وجهتها الجديدة، بعد أكثر من شهرين على تركها العمل في قناة “أم بي سي” السعودية، إثر اعتراضات من مشاهدين في المملكة على التغريدة سالفة الذكر.

وأعلنت علا فارس عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” أنها ستظهر عبر شاشة “فرانس 24” بباريس، مقدمةً لبرنامج تلفزيوني بعنوان “ضيف ومسيرة”.