“العفو الدولية”: صواريخ الحوثي ضد السعودية قد تشكل جريمة حرب

المصدر: أ ف ب

قالت منظمة العفو الدولية في بيان، اليوم الإثنين، إن الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، أمس الأحد، قد تشكّل “جريمة حرب”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها، أن “الهجمات العشوائية محظورة في القانون الدولي وقد تشكّل جريمة حرب”.

وأضافت أنه “جرى تفادي وقوع خسائر بشرية، على الأرجح بفضل اعتراض الصواريخ، إلا أن هذا الأمر لا يعفي الحوثيين من المسؤولية عن هذا العمل المتهور”.

وأعلن التحالف العربي أمس الأحد رصد سبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة، لكن الشظايا التي تساقطت منها تسبّبت في مقتل شخص.