نعي سعودي لضحية صاروخ الحوثيين بالرياض.. تعرف على المصري عبدالمطلب (صور)

نعى عدد كبير من السعوديين، الاثنين، عاملًا مصريًا يعمل في بلادهم وسط دعوات لتشييع حاشد لجثمانه بعد أن قضى بشظايا صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية على مدينة الرياض ضمن 7 صواريخ استهدفت بها المملكة في وقت واحد.

وفور الكشف عن هوية الضحية المصري الذي أصيب إلى جانبه عدد من المصريين المقيمين معه في المنزل، تصدر اسم عبدالمطلب أحمد حسين علي تدوينات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تأثر كبير ودعوات بالرحمة وتعهدات بالثأر.

وتداول عدد من المغردين صورًا مؤثرة للضحية أمام منزله بعد الحادث، رغم الدعوات بمراعاة مشاعر أسرته في مصر عندما ترى صور الضحية وقد غطت الدماء جثته. فيما تعتذر “إرم نيوز” عن نشر أي من تلك الصور.

ويقول نشطاء سعوديون ومصريون إن عبدالمطلب ( 39 عامًا) يحمل في أوراقه الرسمية اسم “عبدالمطلب” وكان يعمل سائقًا في المملكة قبل أن يقضي بسقوط شظايا الصاروخ الحوثي الذي استهدفته الدفاعات الجوية السعودية لكن شظاياه تناثرت فوق مناطق سكنية مأهولة.

وفي موقع “تويتر” الذي يجمع غالبية السعوديين، حظي ضحية الهجوم الحوثي بنصيب وافر من تغريدات السعوديين الذين بقوا مستيقظين حتى ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين لمتابعة تفاصيل استهداف بلادهم بهذا الكم الكبير وغير المسبوق من الصواريخ.

ووجد الوسم “#الشهيد_المصري_عبدالمطلب” طريقه سريعًا إلى قائمة الترند في “تويتر” مع انضمام مزيد من المغردين السعوديين إليه بجانب مواطنيه المصريين الذين لم يكن تفاعلهم مع حادثة مقتله أقل من نظرائهم السعوديين سواء في مواساة أسرته أو الدعوة للثأر.

وكتب أحد المغردين في نعي عبدالمطلب “أتمنى من الجهات المختصة الإعلان بجميع الوسائل عن مكان الجامع الذي سيصلى عليه فيه ومكان دفنه،، نريد الجميع أن يحضر للصلاة عليه والمشاركة في دفنه والدعاء لشهيدنا عبدالمطلب #الشهيد_المصري_عبدالمطلب”.

اتمنى من الجهات المختصه الاعلان بجميع الوسائل عن مكان الجامع الذي سيصلى عليه فيه ومكان دفنه ،، نريد الجميع ان يحضر للصلاة عليه والمشاركه في دفنه والدعاء لشهيدنا عبدالمطلب #الشهيد_المصري_عبدالمطلب — ‏۰۪۫F۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫H۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫D۪۫۰ (@takteeeek) March 26, 2018

وقال المغرد نواف الرشيدي “لن نترك دمك يا ابن الكنانة سوف نأخذ بثأرك وسوف ندك حصون القياصر الفارسية أيتخذون ملجأ في ديار العرب ونحن على قيد الحياة أتموت العروبة والشعب اليمني ابن العروبة #الشهيد_المصري_عبدالمطلب”.

لن نترك دمك يابن الكنانه سوف ناخذ بثارك وسوف ندك حصون القياصر الفارسيه ايتخذون ملجا في ديار العرب ونحن على قيد الحياه اتموت العروبه والشعب اليمني ابن العروبه #الشهيد_المصري_عبدالمطلب — نواف الرشيدي (@noaf7146hotmai1) March 26, 2018

وعلق محمد الزهراني متأثرًا “خسرنا ابنًا من أبناء وطننا فأهل مصر هم أهل الدار و احنا الضيوف إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء”.

خسرنا ابن من ابناء وطننا ???? فأهل مصر هم اهل الدار و احنا الضيوف

انا لله وانا اليه راجعون

الله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء #الشهيد_المصري_عبدالمطلب — محمد الزهراني (@malzhrani_m) March 26, 2018

وقال المغرد السعودي خليفة الماضي في تعليقه على وفاة عبدالمطلب “لانعتبره مقيم أو يحمل جنسية غير سعودية.. وكأننا فقدنا أحد أبناء الوطن اللهم أرحمه وأغفر له وتقبله من الشهداء???? #الشهيد_المصري_عبدالمطلب”.

لانعتبره مقيم أو يحمل جنسية غير سعودية

.. وكأننا فقدنا أحد أبناء الوطن

اللهم أرحمه وأغفر له وتقبله من الشهداء???? #الشهيد_المصري_عبدالمطلب — خليفة الماضي ???????? (@Khalifa_Almadi) March 26, 2018

ومن المرجح أن يشارك عدد كبير من سكان مدينة الرياض في الصلاة على جثمان عبدالمطلب وسط توقعات بمنح عائلته تعويضًا ماديًا، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان سيدفن في السعودية أم في مصر.