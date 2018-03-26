الوضع الصحي لـ”أندريه العملاق” يثير قلق متابعيه

أثار غموض الحالة الصحية لنجم السوشال ميديا السعودي مشعل المصيبيح الشهير بـ”أندريه العملاق” قلق متابعيه، حيث ما يزال يرقد في المستشفى رغم مرور شهرين على الحادثة التي تعرض لها دون أخبار واضحة عن وضعه الصحي.

وكشف الإعلامي “مزورع المزورع” عبر موقع التواصل “تويتر”، أن مشعل أفاق من الغيبوبة التي تعرض لها، إلا “أنه لا يذكر أحدًا” على حد تعبيره.

وأيد مغرد آخر يدعى “مشعل بن خالد” ما جاء به “مزروع”، موضحًا: “قام .. ويحس باللي حوله، بس ما يعرف أحدًا وما يذكر إلا الأشياء القديمة.. يقولون ما ندري كم المدة لفقد الذاكرة هل لنهاية عمره أو مؤقت”.

واستند مشعل ومزروع في كلامهما إلى تصريح سابق لبدر المصيبيح، حيث سبق وأعلن قبل قرابة 10 أيام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “التويتر”، أن “الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، مشعل في تحسن، مازال يحتاج وقت أكثر لاستعادة إمكانياته الجسدية والذهنية، مازال لا يستطيع الحركة وفقدان الذاكرة مستمر وقد يحتاج وقتًا أكثر من المتوقع، أسأل الله أن يشفيه”.

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، مشعل في تحسن،مازال يحتاج وقت أكثر لاستعادة امكانياته الجسدية والذهنية،مازال لا يستطيع الحركة وفقدان الذاكرة مستمر وقد يحتاج وقت أكثر من المتوقع، أسأل الله أن يشفيه#اندريه_العملاق #مشعل_المصيبيح #دعواتكم_بالشفاء_لاندريه_العملاق — بــدر المصيـبـيــح (@BadrMusaibeh) March 18, 2018

وقبل عدة ساعات كشف مغرد يدعى “أبو عموم” أن مشعل أفاق من الغيبوبة وأنه الآن بالتنويم، دون أن يكشف عن مصدر كلامه. كما قال آخر يدعى “أبو عبدالله”: “سألت عمه عن أحواله يقولي الحمدلله بخير”.

الحمدلله فاق من الغيبوبه والحين بالتنويم ، الله يرفع عنه ويشفيه — Y.M ♪' (@y7y7_m) March 25, 2018

لكن الأنباء المتداولة لم تطمئن متابعيه، الذين أبدوا قلقهم كون ما يتوارد من أنباء عن وضعه الصحي غير وافية، خاصة وأن “أندريه العملاق” لم يظهر في أي مقطع موثق إلى حد الآن يكشف عن تحسن صحته.

وتساءل “محمدية”: “#أندريه_العملاق ما في أخبار عنه ؟ ترا للآن فاقدينه .. الله يشفيه ويرده لأهله سالم ويفرحهم برجوعه لهم ونفرح معاهم يارب”.

#اندريه_العملاق مافي أخبار عنه ؟ ترا للان فاقدينه .. الله يشفيه ويرده لأهله سالم ويفرحهم برجوعه لهم ونفرح معاهم يارب .. @BadrMusaibeh — مُحمديه ????. (@Wem969) March 26, 2018

واستمر متابعو مشعل المصيبيح بالدعاء له بالشفاء، مشيدين بحسن أخلاقه كنجم سوشال ميديا.

وقبل أكثر من شهرين تعرض مشعل المصيبيح إلى حادث مروري دخل على إثره العناية المركزة، دون أن تنكشف أي تفاصيل عن الحادث رغم انتشار دعوات للتبرع له بالدم.