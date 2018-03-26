بالفيديو.. سعودية تعمل “سائقة صهريج”

وثق أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعى “أم نايف” (وتبدو امرأة متوسطة العمر) وهي خلف مقود صهريج للمياه “وايت ماء”.

وطلب موثق الفيديو من “أم نايف” تزويده بالماء من “الوايت”، حيث استجابت مرحبة بطلبه.

ورجح ناشطون أن تكون المواطنة في المقطع من “البادية”، حيث انقسموا بشأن قيامها بمثل هذا العمل، فمنهم من شجعها ودعا لها بالتوفيق، فيما رأى آخرون أن عمل نساء في المملكة بمثل هذه المهن يخالف عاداتها وتقاليدها، كما شكك فريق بصحة الفيديو المتداول، مبينين أن المرأة كانت جالسة فقط خلف المقود بدليل وجود حقيبة نسائية معلقة على جانب الصهريج، لافتين إلى أنه لم يكن واضحًا بالفعل إن كانت تقود “الوايت” أم لا.

وسبق أن أثارت مواطنة تدعى “ميرفت بخاري” الجدل بعد انتشار صور لها وهي تعمل في محطة بترول، وكشفت أنها تدير المحطة.