السعوديون يحتفون بدفاعاتهم الجوية بعد تصديها لسبع صواريخ بالستية حوثية

شارك عشرات آلاف المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الاثنين، في الاحتفاء بالدفاعات الجوية لجيشهم بعد أن تمكنت من إسقاط سبعة صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران على عدة مناطق من المملكة.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ليل الأحد/الإثنين لساحة افتراضية جمعت أكبر عدد من السعوديين الذي شغلتهم هجمات الصواريخ الحوثية غير المسبوقة وتمكن عدد منهم عبر كاميرات هواتفهم الجوالة من توثيق التصدي لتلك الصواريخ وإسقاطها.

وأقلقت الصور والفيديوهات التي نشرها عدد ممن شاهدوا الصواريخ في سماء مدنهم ولحظة إسقاطها، عدداً من سكان المملكة الذين هالهم كثافة الهجوم الحوثي قبل أن يصدر بيان عسكري رسمي يؤكد إسقاط الصواريخ السبعة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض 7 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، ثلاثة من الصواريخ كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان.

وأشار بيان التحالف إلى أن اعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية أدى لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها مقتل مقيم من الجالية المصرية و”أضرار مادية للأعيان المدنية”.

وكان من شأن فشل اعتراض الصواريخ سقوطها على مناطق مأهولة والتسبب بكارثة إنسانية تخلف عدداً كبيراً من الضحايا، إذ أشار بيان التحالف لكون الصواريخ تستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وحرص كثير من السعوديين على الإشادة بقدرات الدفاعات الجوية السعودية على التصدي للهجمات الحوثية رغم كثافتها، وهو ما انعكس في موقع “تويتر” الذي يجمع أكبر عدد من المدونين السعوديين، حيث احتلت عدة وسوم تتحدث عن الهجمات مكانها في قائمة الترند مع كثرة المعلقين فيها.

وتنوعت تعليقات المغردين السعوديين الذين شاركوا بنخبهم الثقافية والدينية ومسؤوليهم وعامتهم في الإشادة بقدرات بلادهم العسكرية التي تمكن دفاعاتها الجوية من صد أكبر هجوم عسكري جوي تتعرض له المملكة منذ حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن الماضي.

وكتب الأكاديمي السعودي وأستاذ الفلسفة الشرقية، السعودي وائل القاسم معلقاً بعد هجمات الصواريخ “أبلغ المعتدي المسكين الواهم، أنّ أمواله التي دفعها في هذه الصواريخ ذهبت هباء منثورًا تذروه الرياح، وانتهت تحت أقدام أبطال قواتنا الجوية، نصرهم الله وحفظهم بعينه التي لا تنام”.

أبلغ المعتدي المسكين الواهم، أنّ أمواله التي دفعها في هذه الصواريخ ذهبت هباء منثورًا تذروه الرياح، وانتهت تحت أقدام أبطال قواتنا الجوية، نصرهم الله وحفظهم بعينه التي لا تنام.. pic.twitter.com/4LCboNmdde — وائل القاسم (@WAEL_ALGASSIM) March 25, 2018

وعلق الناشط السعودي الشهير والمعروف في موقع “تويتر” بلقب “قس بن ساعدة” قائلاً “أن تعترض صواريخ في الرياض وجازان ونجران وأبها وخميس مشيط (في نفس الوقت) تُثبت بذلك للجميع يقظتك..وقوّتك ..وتُبكي الأقزام المتطاولين الذين خسروا الملايين ليضرّوك ! وكنت سدًا عظيمًا أمامهم وكان الله معك الحمدلله على نعمة الأمن والأمان .. دُمتي شامخة يا بلادي”.

أن تعترض صواريخ في الرياض وجازان

ونجران وأبها وخميس مشيط

" في نفس الوقت "

تُثبت بذلك للجميع يقظتك..وقوّتك ..وتُبكي الأقزام

المتطاولين الذين خسروا الملايين ليضرّوك !

وكنت سدًا عظيمًا أمامهم وكان الله معك

الحمدلله على نعمة الأمن والأمان ..

دُمتي شامخة يا بلادي ????????????

#الرياض_الان pic.twitter.com/sbcVVzjJUs — قس بن ساعدة (@SF_SKD) March 25, 2018

وقال الإعلامي ومقدم البرامج السعودي، عبدالله المديفر، في تعليقه “ياحوثي .. العين صاحية والحافظ الله.. #صوت_انفجار_الرياض #شكرا_للدفاع_الجوي_السعودي #الرياض_الان”.

وكتب الإعلامي السعودي الآخر، طراد سندي، تغريدة تضمنت الدعاة لبلاده قائلاً “يارب استودعناك الرياض وجميع مناطق المملكة فاحفظها بحفظك يا مَن لا تضيع الودائع عنده. #الرياض_الان #صوت_انفجار_الرياض”.

يارب استودعناك الرياض وجميع مناطق المملكة ???????? فاحفظها بحفظك يا مَن لا تضيع الودائع عنده.#الرياض_الان#صوت_انفجار_الرياض — طراد سندي (@TeradSindi) March 25, 2018

وغرد الإعلامي الرياض ثامر إبراهيم الناصر في سياق مماثل قائلاً “اللهم يارب احفظنا بحفظك واجعل كيدهم بنحورهم .. باذن الله لن تهزوا شعرة من أمن وأمان هذه البلاد ايها الخونة .. كفووو الدفاعات الجوية رجال والله”.

اللهم يارب احفظنا بحفظك واجعل كيدهم بنحورهم .. باذن الله لن تهزوا شعرة من أمن وأمان هذه البلاد ايها الخونة .. كفووو الدفاعات الجوية رجال والله #الرياض_الان pic.twitter.com/VHkL2urzGU — ثامر ابراهيم الناصر (@ThamerAlnasser) March 25, 2018

واختار الشاعر السعودي سعيد بن مانع المشاركة في الاحتفاء بقوات الدفاع الجوي السعودية عن طريق الشعر، ليقول في بيتين “وأبطالنا وسط الدفاع الجوّي/ قالوا : خسيتي وايخسا حوثيّك. الشعب بالله ثم بهم متقوّي/ ولا علينا من شقاك و غيّك”.

وأبطالنا وسط الدفاع الجوّي

قالوا : خسيتي وايخسا حوثيّك

.

الشعب بالله ثم بهم متقوّي

ولا علينا من شقاك و غيّك

.

.

???????? #الرياض_الان pic.twitter.com/XiGs4yOmzv — سعيد بن مانع (@Almane3Saeed) March 25, 2018

وشاركت وزارة الخارجية السعودية في التفاعل مع حملة الإشادة الكبيرة بالدفاعات الجوية السعودية، ونشرت عبر حسابها في موقع “تويتر” تغريدة قالت فيها “#المملكة_يحميها_أبنائها ⁩ | #الرياض_الآن بفضل الله.. أبطالنا لهم بالمرصاد

وكتبت الوزارة في تغريدة ثانية وبسياق مماثل “#المملكة_يحميها_أبنائها #آمنون بفضل الله ثم بقواتنا الباسلة”.

وغرد الناشط السعودي المعروف، حماد الشمري، محيياً قوات الدفاع الجوي لبلاده قائلاً “تحية إجلال ومحبة وتقدير لجنودنا البواسل ولأبطالنا في الدفاعات الجوية – ارقد وامن ياوطن (رب إجعل هذا بلداً أمنا).

#صوت_انفجار_في_الرياض#الرياض_الان

تحية إجلال ومحبة وتقدير لجنودنا البواسلولأبطالنا في الدفاعات الجوية ????

– ارقد وامن ياوطن ????????

" رب إجعل هذا بلداً أمنا" — حماد الشمري (@hammad676) March 25, 2018

ورغم إطلاق الحوثيين عدة صواريخ تجاه الأراضي السعودية في الفترة التي أعقبت قيادة الرياض لتحالف عسكري عربي ضد سيطرتهم على البلاد في مارس/آذار 2015، إلا أن هجمات ليل الأحد/الاثنين تعد الأكبر جوياً وتشكل حدثاً مفصلياً في الملف اليمني.

وتمتلك السعودية قدرات عسكرية هائلة وتقود تحالفاً عربياً عسكرياً يستهدف إعادة الشرعية في اليمن، وإجبار ميليشيات الحوثيين على إنهاء سيطرتها على مناطق من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، والانخراط في حوار سياسي مع الفرقاء اليمنيين.